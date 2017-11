Volkswagen Vz: Gute Nachrichten für Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Volkswagen hat in diesen Tagen zwar etwas nachgelassen, befindet sich jedoch weiterhin in einem sehr starken und nachhaltigen charttechnischen Aufwärtstrend, meinen die Experten. Die Aktie hat innerhalb der letzten zwei Wochen ein Plus von mehr als 11 % geschafft. Am 1. November konnte der Autobauer ein neues 2-Jahres-Hoch beim Stand von 163,35 Euro realisieren. Das 6-Monats-Tief bei 125,74 Euro vom 31. August ist aus charttechnischer Sicht bereits so weit entfernt, dass es in naher Zukunft wohl keine größere Rolle mehr spielen wird.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden nicht vermeldet, wie bei Daimler kämpfen auch die Wolfsburger derzeit nur gegen die politisch motivierte Diskussion um die Mobilität der Zukunft an. Dennoch sind aktuell 85 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen lediglich „halten“, niemand „verkauft“ den Auto-Titel.

Kursziel aus charttechnischer Sicht sind mangels neuer Hürden oberhalb des 2-Jahres-Hochs nunmehr 200 Euro.

Volkswagen: Technische Analysten heben den Daumen!

Volkswagen ist auch nach Meinung der technischen Analysten stark aufgestellt. Die Aktie hat alle Trendpfeile aufwärts drehen können. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf deutliche 17 %. Es geht auch hier aufwärts!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.