Volkswagen Vz: Es steht Spitz auf Knopf!

Volkswagen könnte die Wende nach oben geschafft haben, hieß es zunächst am Dienstag nach den zuvor erlittenen dramatischen Kursverlusten. Am Mittwoch blieb der Wert auf dem aktuellen Niveau stecken. Nun dürfte es in den kommenden Wochen zu einer wichtigen Entscheidung kommen.

Denn: Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend verankert. Damit hat der Wert die Chance verpasst, schnell wieder die wichtige 150-Euro-Grenze ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.