Volkswagen Vz.: Doppeltes Hindernis erschwert den Anstieg!

Liebe Leser,

die Volkswagen Vorzugsaktie zeigt sich in den letzten Wochen stark und das obwohl sie zuletzt in den roten Bereich des Relative Stärke Index vorgedrungen ist. Nur kurz sorgte dies bei der Aktie für eine kleine Gegenbewegung, bevor sie mit neuer Kraft auf ein neues Hoch kletterte. Erst im Bereich des Widerstands bei 177,40 Euro stieß sie an ihre Grenzen.

Aktuelles Chartbild: 50 % Fibonacci Retracement macht Anstieg zu Nichte!

Der Widerstandsbereich wird durch das 50 % Fibonacci Retracement definiert, das angefahren wurde, aber nicht überwunden werden konnte. Durch das hinzukommende Verkaufssignal aus der Stochastik könnte der Schwung nun erst mal raus sein und eine Korrektur unmittelbar bevorstehen.

Analysten von Jefferies trauen der Aktie noch etwas mehr zu – Kursziel wird angehoben!

Trotz des angehobenen Kursziels auf 180 Euro wurde die Aktie jedoch weiterhin auf „Halten“ belassen. Meiner Meinung nach könnte eine Gegenbewegung nun bis auf 156 Euro erfolgen. Hier befindet sich eine horizontale Unterstützung, die aus einem vorangegangenen Widerstand resultiert.

Ein Beitrag von Johannes Weber.