Volkswagen Vz.: Diese Kuh ist noch nicht vom Eis

Die VW-Aktie konnte ihren Mitte August begonnenen steilen Anstieg im September zunächst weiter fortsetzen. In der Spitze stieg der Wert bis zum 20. September auf 161,08 Euro an und ging danach in eine Korrektur über. Sie führte den Kurs fast bis auf die 50-Tagelinie zurück. Von dieser aus stieg die Aktie anschließend zwar wieder an, doch aus dem Schneider sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



