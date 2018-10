Volkswagen Vz.: Die Bodenbildung nimmt langsam Gestalt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

In den letzten Tagen hat sich das Bild für die Käufer der Volkswagen-Aktie wieder etwas verbessert. Nachdem der VW-Kurs am 22. Januar 2018 bei 193,26 Euro sein Jahreshoch ausgebildet hatte, ging die Aktie in eine Korrektur über. Der langfristige Aufwärtstrend seit Oktober 2015 wurde durchbrochen und insbesondere die Bewegungen seit dem Bruch des Aufwärtstrends können als eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden.

Die Arbeit an dieser Wendeformation ist noch nicht

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.