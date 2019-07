Volkswagen Vz. Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Bei der Volkswagen-Aktie zeigt die Kurve seit Mitte Juni wieder deutlich nach oben. Inzwischen ist der Kurs um gut 10 Prozent gestiegen, sodass im Bereich von 154,40 Euro eine Widerstandszone erreicht wurde. Diese gilt es aus Sicht der Käufer zu überwinden, um den Aufwärtsdrang am Leben zu halten. Anschließend würde das am 18. April markierte 12-Monats-Hoch bei 163,78 Euro wieder in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



