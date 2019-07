Volkswagen Vz. Aktie: Gelingt diesmal der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die Vorzugsaktie von Volkswagen hat sich in den vergangenen Wochen in deutlich ansteigender Form präsentiert. Nach dem Rückfall auf ein Tief bei 137 Euro übernahmen Anfang Juni die Käufer wieder die Kontrolle und leiteten eine neue Aufwärtsbewegung ein. Diese hat den Kurs zu Beginn der vergangenen Woche bis auf 156,26 Euro ansteigen lassen. Hier verläuft das obere Ende des Seitwärtstrendkanals, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung