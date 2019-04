Volkswagen Vz. Aktie: Die Bullen arbeiten am Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die Vorzugsaktie von Volkswagen hat sich in den vergangen Wochen prächtig entwickelt und legt auch am Mittwoch deutlich zu. Bis in den Nachmittag hinein notiert der Wert mit gut 3 Prozent im Plus. Die Bullen stehen damit vor dem Sprung auf ein neues 6-Monats-Hoch. Der Widerstand, der sich im letzten Quartal 2018 bei 158 Euro gebildet hat, könnte nach oben durchbrochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.