Volkswagen: Vorsicht, jetzt brennt der Chart!

Die „Razzia“ bei Audi kam zur Unzeit. Nicht nur, weil das genau zum selben Zeitpunkt passierte, als Audi seine Bilanz vorstellte. Sondern auch, weil das Chartbild der Konzernmutter VW ohnehin schon angeschlagen wirkte. Dadurch wurde es logischerweise nicht besser … und jetzt brennt der Chart. Unter das bisherige, heutige Tagestief sollte die Aktie tunlichst nicht rutschen, denn:

Sie sehen, dass VW (ISIN DE0007604039) dadurch wieder in die obere Zone dieses großen, ansteigenden Dreiecks gerutscht ist, dessen Verlassen nach oben die Vollendung der Bodenbildung bedeutet hatte. Diese obere Zone definiert sich durch drei Unterstützungslinien zwischen 136,65 und 142,90 Euro. Und genau an die untere der drei Linien ist die Volkswagen-Aktie heute Früh zurückgefallen. Was kann das nun werden?

Klar ist: Wenn VW diese Zone verteidigen sollte, ist nach oben dann wieder alles drin, sobald der Kurs diesen Bereich mit Schlusskursen über 145 Euro wirklich ausreichend deutlich nach oben verlassen sollte. Aber auf der Unterseite? Wird es komplizierter. Denn auch innerhalb dieser bis 112 Euro nach unten reichenden Dreiecksformation finden sich zahlreiche Unterstützungen.

Deswegen eisern Long zu bleiben, ist indes so eine Sache. Würde man hoffen, dass jeweils die nächste Auffanglinie schon irgendwie halten wird, kann man sich eben doch plötzlich bei 112 Euro wiederfinden – nicht ratsam. Unter 135 Euro, wenn VW diese obere Supportzone wirklich gebrochen hat, erst einmal auszusteigen, ist daher schon überlegenswert. Aber Short zu gehen wäre dementsprechend nur etwas für „überzeugte Bären“, denn all diese dann folgenden Unterstützungen bei 130,50, 127,90 und 123,50 Euro müssten eben auch erst einmal durchbrochen werden. Unter 135 Euro neutral zu bleiben und sich andere, interessante Ziele zu suchen statt sich hier mit einem Dickicht aus Chartmarken herumzuschlagen, wäre daher wohl die beste Lösung.

