Volkswagen VZ bleiben für Goldman ein Kauf – Kursziel steigt

Für die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs bleiben die Vorzugsaktien des Wolfsburger Autobauers Volkswagen unverändert ein Kauf.

Vor den in Kürze anstehenden Zahlen zum ersten Quartal der Wolfsburger erwartet Analyst George Galliers, dass der Autobauer:

…Dank starker Auslieferungszahlen die Markterwartungen in puncto Umsatz und operativen Gewinne übertrifft.

Außerdem dürften, so der Analyst weiter:

…die Premiummarken Audi und Porsche von einem dynamischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung