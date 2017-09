Volkswagen (VW) verkauft in USA im August deutlich mehr Autos

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HERNDON (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat in den USA im August deutlich an Fahrt gewonnen.



Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verkauften die Wolfsburger mit 32 015 Fahrzeugen neun Prozent mehr Autos als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Auch beim wichtigsten US-Modell, dem Jetta, legte der Absatz spürbar zu. Der Verkauf des neuen Tiguan-SUV lief an. In den bisherigen acht Monaten hat VW in den USA die Verkäufe insgesamt um 6,4 Prozent gesteigert./jha/edh