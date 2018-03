Volkswagen (VW) kann hohes Januar-Tempo bei Konzernabsatz nicht ganz halten

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern hat im Februar erneut deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahresmonat.



Mit 737 700 Fahrzeugen stiegen die Verkäufe um 7,2 Prozent, wie der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Damit ließ das Verkaufstempo im Vergleich mit dem starken Jahresauftakt etwas nach: In den beiden bisherigen Monaten hat VW mit seinen 12 Fahrzeugmarken insgesamt 1,64 Millionen Fahrzeuge verkauft, das ist ein Plus von 8,8 Prozent. VW-Chef Matthias Müller und das Management erwarten für das Gesamtjahr bisher ein moderates Plus bei den Auslieferungen. Im vergangenen Jahr hatte VW 10,7 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Nach wie vor blieb China als größter Einzelmarkt mit plus 13,5 Prozent auch im Februar Hauptwachstumstreiber für VW. "Besonders die Regionen Europa und Asien haben sich positiv entwickelt", sagte Konzern-Vertriebschef Fred Kappler. In Deutschland betrug das Verkaufsplus trotz der Diskussionen um Diesel-Fahrverbote 4,5 Prozent, in den USA 9,3 Prozent. In Osteuropa ging die Erholung weiter. In Südamerika gab es hingegen einen Rücksetzer./men/jha/