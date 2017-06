Volkswagen: VW auf Kurs, Audi auf Abwegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Volkswagen hatte am 6. Juni 2017 zu einer Betriebsversammlung im Werk Wolfsburg geladen. Dabei zog Markenchef Herbert Diess eine Zwischenbilanz für das bisherige Jahr. „Das Jahr läuft für unsere Marke ordentlich – unsere Strategie greift“, sagte der Manager. In einer nächsten Stufe müsse der Hersteller nun seine „finanzielle Basis wieder grundlegend in Ordnung bringen“.

„Müssen auch alte Zöpfe abschneiden“

Denn nur mit einem guten finanziellen Ergebnis könne VW seine „Zukunft gestalten, investieren und Innovationsdruck erzeugen“, gab Diess die weitere Richtung vor. Dafür setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben konsequent auf die Mobilität der Zukunft. So will sich der Fahrzeughersteller in den Bereichen Autonomes Fahren, Digitalisierung sowie E-Mobilität „an die Spitze der Bewegung“ setzen.

VW müsse „mutig, schlank, schnell und aggressiv werden“, forderte Diess: „Wir müssen bereit sein, uns schnell zu verändern – neue Fähigkeiten aufbauen und auch alte Zöpfe abschneiden.“ Dank der Strategie Transform 2025+ sieht der VW-Chef die Marke insgesamt auf dem richtigen Weg.

Audi-Chef vor dem Aus?

Rückschläge gibt es indes bei einer anderen Volkswagen-Tochter: Wie berichtet, hat die Münchner Staatsanwaltschaft im Diesel-Skandal jüngst die Ermittlungen gegen Audi ausgeweitet. Nachdem sich die Ermittlungen bisher auf in den USA verkaufte Autos konzentrierten, geraten nun auch in Europa ausgelieferte Fahrzeuge in den Fokus.

Mehrere Medien, darunter die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, berichten jetzt, dass Audi-Chef Rupert Stadler durch die Verschärfung der Affäre vor dem Aus stehe. Obwohl der Manager jüngst seinen Vertrag um 5 Jahre verlängert hatte, bereitet der Volkswagen-Konzern einen Führungswechsel bei Audi vor, wie die „FAZ“ unter Berufung auf Insider berichtet.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.