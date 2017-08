Volkswagen (VW)-Kernmarke kann bei Auslieferungen im Juli Tempo halten

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Kernmarke hat bei den Auslieferungen im Juli das Tempo aus dem Vormonat gehalten.



Im vergangenen Monat verkaufte die Marke mit dem blauen VW -Logo weltweit 467 000 Fahrzeuge, das waren 4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Auch im Juni hatte VW 4 Prozent mehr Autos an die Kunden ausgeliefert. "Ein großer Anteil der positiven Entwicklung ist erneut auf unsere SUV-Offensive zurückzuführen", sagte Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Kommende Modelleinführungen sollten den Trend im Jahresverlauf fortsetzen.

Die Schwäche im Heimatmarkt Deutschland konnte VW im Juli mit kräftigen Zuwächsen in Russland, Südamerika und auch im wichtigsten Einzelmarkt China wettmachen. Im bisherigen Jahresverlauf hat VW insgesamt 0,8 Prozent mehr ausgeliefert./men/fbr