Volkswagen (VW): Gefahr aus Katar?

die Vorzugsaktie von Volkswagen (VW) befand sich zuletzt im Rückwärtsgang. Grund hierfür war jedoch ausnahmsweise mal nicht der schon länger abträgliche Abgas-Skandal. Vielmehr belastet die politische Unsicherheit um den VW-Großaktionär, das Emirat Katar.

Nachbarländer kappen Verbindungen nach Katar

Am Wochenende nämlich kappten die Nachbarländer, allen voran Saudi-Arabien, ihre Verbindungen zu Katar. Grund hierfür sei, dass Katar den Terrorismus in der Region – allen voran den Islamischen Staat (IS) – unterstütze. Als direkte Folge dieser neuen politischen Spannungen kam es denn auch zu einem kurzfristigen Anstieg des Ölpreises, der jedoch sofort wieder abverkauft wurde.

Experten sehen die genannten Gründe jedoch als vorgeschoben an. Vielmehr wollten die Saudis ihren Nachbarstaat abstrafen, da dieser sich zuletzt politisch dem großen Gegner Iran angenähert habe. So soll der Emir Scheich Al-Thani den Iran zuletzt als eine relevante politische Großmacht in der Region bezeichnet und den Waffendeal der Saudis mit den USA kritisiert haben. Auch seien die beiden vom Iran unterstützten Terrororganisationen Hamas und Hisbollah gelobt und positive Äußerungen über die Muslimbrüder vorgenommen worden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Katar und der Iran schon länger bei der Ausbeutung des größten Erdgasfeldes der Region kooperieren und der Golfstaat daher durchaus ein Interesse an guten Beziehungen zum Iran hat.

Fazit: Warum diese Krise heute Auswirkungen auf die Volkswagen-Aktie hat!

Inzwischen haben sich Kuwait, die Türkei aber auch die US-Regierung in den Konflikt eingeschaltet und wollen vermitteln. Ein erster Vermittlungsversuch durch Kuwait ist zwar gescheitert, dennoch sollte die Lage wohl nicht weiter eskalieren. Denn da die Amerikaner just in Katar ihre größte militärische Basis im Nahen Osten stationiert haben, dürfte schon der politische Druck aus Washington die Saudis zum einlenken bewegen. Sollte die Lage aber wider Erwarten doch eskalieren, könnte es kritisch werden. Denn Katar hatte zuletzt, um die Kosten der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 stemmen zu können, Schulden aufgenommen und wird weitere Anleihen platzieren müssen. Dabei dürften jedoch die Zinsen durch die aktuelle Krise eher steigen.

Alternativ wäre es den Kataris aber auch möglich ihre in der Vergangenheit getätigten Investitionen zu Geld zu machen. So gehört eine umfangreiche Beteiligung am Rohstoffhändler Glencore ebenso zum Portfolio wie der französische Fußballverein Paris St. Germain. Aber eben auch Beteiligungen an den beiden DAX-Konzernen Deutsche Bank und Volkswagen (VW). Diese neuen Befürchtungen preisen die Anleger heute ein, weshalb die beiden DAX-Aktien auch verstärkt unter Abgabedruck geraten sind. Und das, wo beide Konzerne ohnehin in der Krise stecken, was zurzeit besonders für VW gilt…

Ein Beitrag von Sascha Huber.