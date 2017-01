Volkswagen VERLIERT erneut vor Gericht!

Lieber Leser,

in Deutschland klagte ein Skoda-Fahrer im Rahmen der Abgasbetrügereien gegen den Automobilkonzern Volkswagen. Er kaufte im Jahr 2013 einen Soda Yeti, der mit einem manipulierten 2,0-Liter-Motor ausgestattet war, und erhält jetzt von den zuständigen Richtern Recht. Es wird als erwiesen angesehen, dass VW auch in diesem Fall den Verbraucher vorsätzlich getäuscht hat. Der Fall wird gar mit der Beimischung von Pferdefleisch in Tiefkühl-Lasagne verglichen.

Der Anfang einer Lawine?

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, VW muss aber wohl den kompletten Kaufpreis des Fahrzeugs erstatten. Das Urteil könnte jetzt auch andere Betroffene dazu animieren, eine Zivilklage gegen VW anzustrengen. Bisher weigerte sich Volkswagen stets, wie in den USA direkte Entschädigungen an Kunden in Europa auszuzahlen. Das geht nicht nur Verbrauchern gehörig gegen den Strich, auch die EU will dies nicht auf sich sitzen lassen. Das Urteil vom Dienstag zeigt jetzt, dass Fahrer von VW und den vielen Tochtermarken vor Gericht durchaus eine Chance auf Kompensation haben. Ob und wie viele diesem Beispiel jetzt folgen werden, bleibt aber abzuwarten.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

