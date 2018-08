Volkswagen. Das Urteil. / VW-Bank erleidet durch fehlerhafte Autokreditverträge Totalschaden vor Gericht: Verbraucher fährt 70.000 km kostenlos Auto

Ravensburg / Wolfsburg / Trier (ots) - Das Landgericht Ravensburgschreibt Rechtsgeschichte für Millionen Autofahrer. Nachdem bereitsmehrere Gerichte entschieden haben, dass zahlreicheAutokreditverträge widerrufen werden können, hat das LandgerichtRavensburg nun als erstes deutsches Gericht entschieden: einVerbraucher erhält alle gezahlten Raten zurück und muss der VW-Bankweder Wertersatz noch Nutzungsentschädigung für die gefahrenenKilometer zahlen. Im konkreten Fall ist der Kläger damit 70.000Kilometer kostenlos Auto gefahren. Insgesamt betroffen sind rund 1,5Millionen Autokreditverträge der VW-Bank und derenZweigniederlassungen Audi Bank, Seat Bank und Skoda Bank.Der von der Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig vertretene Kläger kaufteim Juni 2015 einen gebrauchten Skoda Roomster 1.2 TSI für 10.960Euro, den er bei der Volkswagen Bank finanzierte und mit dem erzwischenzeitlich rund 70.000 Kilometer gefahren ist. Motiviert vonder Berichterstattung der Stiftung Warentest über ein ebenfalls vonder Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig vor dem Landgericht Berlin geführtesVerfahren widerrief der Skoda-Fahrer seinen Darlehensvertrag noch imMai 2017. Dabei berief er sich darauf, von der VW-Bank beiVertragsschluss fehlerhaft belehrt worden zu sein. Er verlangte vonseiner Bank die Rückzahlung aller von ihm bislang gezahlten Raten,und zwar ohne Abzug für Schäden am Fahrzeug oder Ersatz für diezwischenzeitlich zurückgelegten rund 70.000 Kilometer. Zu Recht wiedas Landgericht Ravensburg jetzt mit Urteil vom 07.08.2018 (Az. 2 O259/17) entschied.Klägervertreter Dr. Christof Lehnen: "Dieses Urteil ist einMeilenstein im Verbraucherschutzrecht. Auf den ersten Blick erscheintdas Urteil aus Verbrauchersicht geradezu übertrieben günstig, währendes für Autobanken extrem hart ausfällt. Dennoch ist das Urteilrichtig. Denn nur durch diese strenge Rechtsfolge kann erreichtwerden, was das Gesetz unbedingt gewährleisten will: eineordnungsgemäße Belehrung des Verbrauchers über seine Rechte beimAbschluss von Kreditverträgen. Banken, die ihre Kunden falschbelehren, können sich über die Härte des Gesetzes nicht beschweren."Nach dem wirksamen Widerruf müssen Kauf- und Kreditvertragrückabgewickelt werden. Die Verbraucher müssen keinen Käufer für ihrFahrzeug finden, sondern geben es einfach an die Bank zurück. DenKredit müssen sie nicht mehr abzahlen. Im Gegenteil: Die Bank mussdie bisher gezahlten Kreditraten erstatten, ebenso die gesamteAnzahlung. Wertersatz für die Verschlechterung des Fahrzeugs oderNutzungsersatz für die gefahrenen Kilometer muss der Verbrauchernicht zahlen, wie das Landgericht Ravensburg jetzt entschieden hat.Der Widerruf ist zeitlich unbeschränkt möglich, auch Jahre nachVertragsabschluss und sogar nach Rückzahlung des Kredits. BeiStreitigkeiten dieser Art werden die Autofahrer meist von ihrerVerkehrsrechtsschutzversicherung unterstützt. Verbraucherschützerraten allerdings zu einer anwaltlichen Prüfung bevor der Widerruferklärt wird.Der Autokreditwiderruf als Ausweg aus der DieselfalleSpeziell für Diesel-Fahrer, die vom Abgasskandal, von drohendenFahrverboten oder ganz allgemein vom Wertverlust ihres Fahrzeugsbetroffen sind, stellt der Autokreditwiderruf einen interessantenAusweg dar.Widerruf auch bei zahlreichen anderen Autobanken möglichRechtsanwalt Dr. Christof Lehnen aus Trier erklärt: "Nicht nur dieVW-Bank belehrt unzureichend. Praktisch alle Autobanken undLeasinggesellschaften belehren in ihren Verträgen nicht ordnungsgemäßüber das sogenannte Widerrufsrecht. Daher können Verbraucher ihrenFinanzierungsvertrag auch noch nach Jahren widerrufen."Die Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig ist die bundesweit führendeKanzlei zum Thema Widerruf von Autokreditverträgen. Speziell gegendie VW-Bank hat die auf Verbraucherschutz spezialisierte Kanzleinahezu alle bekanntgewordenen Urteile erstritten. Das Urteil ausRavensburg ist das bundesweit erste, das der Autobank Wertersatzkomplett versagt. Soweit in den letzten Tagen auch durch Leitmedienwie der FAZ und dem Handelsblatt die Nachricht verbreitet wurde, dassdas Landgericht Hamburg bereits am 29. Juni 2018 (Az. 330 O 145/18)ähnlich geurteilt habe, beruht dies auf einem Missverständnis. DasHamburger Urteil ist ein Versäumnisurteil. Als solches bringt es zwarzum Ausdruck, dass der dortige Widerruf wirksam ist. Zur Frage desWertersatzes trifft es hingegen keine Aussage.Die Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig bietet Verbrauchern einekostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung zur Widerrufbarkeitvon Autokreditverträgen aller Banken unter www.lehnen-sinnig.dePressekontakt:Dr. Christof LehnenDr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbBMax-Planck-Straße 22D - 54296 TrierTel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1E-Mail: post@lehnen-sinnig.deWeb: www.lehnen-sinnig.deOriginal-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell