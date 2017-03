Volkswagen: Phantastische Nachrichten aus den USA!

Lieber Leser,

anders als erwartet sollen die deutschen Autoverkäufe in den USA schon frühzeitig in diesem Jahr eingebrochen sein. VW allerdings konnte in diesem wichtigen Markt ein Plus verzeichnen, das mit Verkäufen um bis zu 17 % bei der Marke Audi sogar kräftig ausfiel. Im vierten Berichtszeitraum hintereinander wuchs der Absatz von VW in Nordamerika. Allerdings ist die Basis unzuverlässig. Schließlich musste VW wegen des Dieselskandals im Vorjahr einen herben Abschlag hinnehmen.

Aktie im Aufwärtsmarsch

Prompt reagierten die Börsen und hievten VW bei den Vorzugsaktien über die kurzfristig markanten Trendlinien. So gelang der Sprung über den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 20 Tage ebenso wie ein Sprung über den gleitenden Kursdurchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Im Jahresverlauf liegt das Plus nun bei gut 8 %, sodass technische und charttechnische Analysten sich zufrieden äußern.

Aus charttechnischer Sicht gelang es, eine vom Januar-Hoch bei 154 ausgehende Abwärtstrendgerade kurzfristig wieder zu überwinden. Dies könnte einen Widerstand beenden, der zuletzt für Zurückhaltung gesorgt hatte. Zudem bestätigte die VW Vorzugsaktie die Unterstützung in Höhe von 140 Euro, sodass charttechnisch und technisch grünes Licht für die Aktie herrscht.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse