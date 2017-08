Volkswagen Nutzfahrzeuge liefert per Juli 286.800 Fahrzeuge aus (FOTO)

Hannover (ots) -- Weltweites Auslieferungsplus von 5,3 Prozent- Wachstum der europäischen Kernmärkte um 4,3 ProzentVolkswagen Nutzfahrzeuge lieferte von Januar bis Juli 286.800Fahrzeuge der T-, Caddy- Crafter- und Amarok-Baureihen an Kunden inaller Welt aus. Das entspricht einem Plus von 5,3 Prozent gegenüberdem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.Bram Schot, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeugefür Vertrieb und Marketing: "Wir sind sehr zufrieden mit deranhaltend guten Entwicklung unserer Absatzsituation und dankenunseren Kunden für das weiterhin große Vertrauen in unsere Produkte."Besonderen Anteil daran habe auch die hervorragende Arbeit desweltweiten Händlernetzes von Volkswagen Nutzfahrzeuge, so Schotweiter.In Westeuropa stiegen die Fahrzeugauslieferungen um 4,3 Prozentauf 196.600 Fahrzeuge. Davon entfielen 72.300 Einheiten auf denHeimatmarkt Deutschland (+1,5 Prozent). Auch in den europäischenKernmärkten Italien (+11,5 Prozent auf 7.200 Fahrzeuge), Frankreich(+10,6 Prozent auf 12.500 Fahrzeuge) und Spanien (+7,1 Prozent auf8.800 Fahrzeuge) wurden mehr Fahrzeuge ausgeliefert. InGroßbritannien waren es 26.700 Einheiten (-2,3 Prozent).In Osteuropa wurden 22.400 Fahrzeuge der Marke an Kundenübergeben. Das entspricht einem Plus von 17,6 Prozent.In Nordamerika (Mexiko) stiegen die Auslieferungen mit 6.400Einheiten um 48,7 Prozent. Auch in Südamerika (+16,1 Prozent auf23.000 Fahrzeuge) und in der Region Asien-Pazifik (+14,3 Prozent auf14.600 Fahrzeuge) lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge mehr Einheitenals im Vorjahr aus.Die Märkte in Afrika (-14,2 Prozent auf 7.400 Fahrzeuge) undNahost (-15,1 Prozent auf 16.200 Fahrzeuge) verbuchten Rückgänge beiden Fahrzeugauslieferungen.Übersicht der weltweiten Fahrzeugauslieferungen von Januar bisJuli:- 121.200 Fahrzeuge der T-Baureihe (114.500; +5,8 Prozent)- 97.100 Fahrzeuge der Caddy-Baureihe (90.200; +7,6 Prozent)- 44.100 Fahrzeuge der Amarok-Baureihe (40.600; +8,3 Prozent)- 24.500 Fahrzeuge der Crafter-Baureihe (26.900; -8,9 Prozent)Der Auslieferungsrückgang des Crafter ist auf den Modellwechselzurückzuführen.Pressekontakt:Volkswagen NutzfahrzeugeVertrieb & MarketingLia HerzogTelefon:+49 (0) 511 / 7 98-9797E-Mail: julia.herzog@volkswagen.dewww.vwn-presse.deOriginal-Content von: VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG, übermittelt durch news aktuell