Volkswagen Nutzfahrzeuge eröffnet Campus Digitalisierung auf dem Messegelände in Hannover (FOTO)

Hannover (ots) -- Prof. Thomas Edig, Personalvorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge:"Der Campus bietet Raum für Kreativität, Experimente undzielorientiertes Lernen"- Gastredner Thorben Albrecht, Staatssekretär im Bundesministeriumfür Arbeit und Soziales: "Volkswagen Nutzfahrzeuge nimmt hiereine Vorreiterrolle ein"- Betriebsratsvorsitzender Thomas Zwiebler: "Junge Menschen aufdas Werk von morgen vorbereiten"Neue Technologien erfordern neue Lernformen: VolkswagenNutzfahrzeuge (VWN) hat heute seinen ersten Digitalisierungs-Campusin Betrieb genommen. Das in Niedersachsen in seiner Art einzigartigeLernprojekt befindet sich mitten auf dem Messegelände Hannover(Pavillon 36) in direkter Nachbarschaft zu anderenBildungseinrichtungen. Auf dem Campus können im ersten Schritt proJahr rund 120 Auszubildende und dual Studierende von VolkswagenNutzfahrzeuge durch neue Lernformen innovative Technologien für sichentdecken und anwenden. Selbstbestimmtes, interaktives undzielorientiertes Lernen steht dabei im Vordergrund.Zentrales Lernprojekt ist das 'Werkmodell'. Hier wird durch dieLernenden selbst eine automatisierte, individuell entwickelteFahrzeugfertigung im Maßstab 1:18 simuliert. Dabei können Lernendealle Schritte, von der Informationsbeschaffung bis zurProjekt-Fertigstellung, individuell durchlaufen - und zwar im eigenenLerntempo. Die technischen Inhalte decken mit der 3D-Entwicklung,Simulation, Programmierung und Vernetzung wichtige Industrie4.0-Standardtechnologien ab. Ein solcher Campus-Workshop dauert rund12 Wochen. Auch kürzere, themenspezifische Workshops (zum BeispielApp-Programmierung) sind künftig möglich.Prof. Thomas Edig, Personalvorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge, beider Eröffnung: "Digitalisierung verändert unseren Alltag und somitauch unsere Arbeitswelt grundlegend. In der Fabrik der Zukunft sindalle Elemente und Bereiche der Produktion digital miteinandervernetzt. Sie kommunizieren in Echtzeit, verarbeiten größteDatenmengen und optimieren Prozessketten. So verbessern sichFlexibilität, Effizienz und Produktivität." Das alles stelle auch andie Lernenden noch nie dagewesene Herausforderungen. Edig weiter:"Deshalb müssen wir ihnen adäquate Lernformen und -inhalte bieten.Unser neuer Campus ist die ideale Plattform dafür." Dieser digitaleLernpark biete "Raum für Kreativität, Experimente, aber auch füreigenes Lerntempo sowie zielorientiertes Lernen und Handeln". Edigbetonte: "Der Campus ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir diedigitale Transformation ganz oben auf die Agenda gerückt haben. Wirwollen den Wandel gestalten, also treiben wir ihn gemeinsam voran."Thorben Albrecht, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeitund Soziales: "Die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft ist vor demHintergrund der zunehmenden Digitalisierung und Globalisierung einesder zentralen Themen unserer Zeit. Mit dem Dialogprozess "Arbeiten4.0" haben wir uns im Bundesarbeitsministerium früh diesem Megathemagestellt. Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt mit demDigitalisierungs-Campus ganz praktisch, dass Digitalisierung vorallem Chancen bietet. Die Arbeitswelt der Zukunft stellt aber auchneue Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte. Denn Ausbildungund lebenslanges Lernen werden künftig noch mehr zur Voraussetzung,um gute Arbeit zu schaffen, zu erhalten und um fit für denArbeitsmarkt zu bleiben. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,brauchen wir neben gezielter Qualifizierung und Weiterbildungausreichende Freiräume für flexible Lösungen. Der Campus kann mitseinen neuen Lernformen entscheidend helfen, neue Wege zu finden, wiewir betriebliche Notwendigkeiten und die Interessen der Beschäftigtenbestmöglich miteinander kombinieren können. Volkswagen Nutzfahrzeugenimmt hier eine Vorreiterrolle ein."Thomas Zwiebler, Betriebsratsvorsitzender Volkswagen Nutzfahrzeugesagte: "Digitalisierung verändert nicht nur die Wirtschaft. Sie hatebenso große Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Nur wenn neueTechnologien Vorteile im Arbeitsalltag bringen, dann haben wir etwasgekonnt. Mit unserem "Leitbild Mensch" bringen wir genau diesenmenschzentrierten Technikeinsatz in das Unternehmen. Beteiligung undQualifizierung sind dabei zentrale Elemente, die den Kolleginnen undKollegen Chancen und Perspektiven eröffnen, von der Digitalisierungzu profitieren. Der neue Campus bietet den Auszubildenden in dieserHinsicht großartige Möglichkeiten, sich durch neue Lernkonzepte mitder Technik vertraut zu machen. Azubis aus unterschiedlichenAusbildungsberufen können in fachübergreifenden Teams nicht nur ihreSelbstlernkompetenz stärken. Ihnen wird auf demDigitalisierungs-Campus auch ein Raum geboten, in dem sie mit denkommenden digitalen Anforderungen experimentieren können. Damitergreift Volkswagen die Chance, junge Menschen auf das Werk vonmorgen vorzubereiten."Bei einem anschließenden Rundgang auf dem Campus wurden die zwölfEinzelprojekte/Partner vorgestellt. Die Kombination aus neuenTechnologien und selbstbestimmtem Lernen ist ein in Niedersachseneinzigartiges Projekt. Der Lernort auf dem Messegelände befindet sichin direkter Nachbarschaft zu anderen, mit VWN kooperierendenBildungseinrichtungen (u.a. Leibniz Universität Hannover, Zentrum füradditive Fertigung, Zukunftslab). Zukünftig können neben Mitarbeiternvon Volkswagen Nutzfahrzeuge auch Mitarbeiter anderer Unternehmen undSchüler in den Lernprozess des VWN Campus integriert werden.Über die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge: "Wir bieten weltweit diebesten Transportlösungen für unsere Kunden." Volkswagen Nutzfahrzeuge(VWN) ist als eigenständige Marke im Volkswagen Konzern weltweitverantwortlich für Entwicklung, Bau und Vertrieb von leichtenNutzfahrzeugen, produziert die Baureihen Transporter, Caddy, Crafterund Amarok. VWN erarbeitet im Dialog mit seinen Kunden passendeFahrzeugkonzepte, Telematik- und Logistiklösungen fürressourcenschonenden Mitteleinsatz bei größtmöglicher Effizienz. ImJahr 2016 lieferte die Marke rund 480.000 leichte Nutzfahrzeuge aus,produziert an den Standorten Hannover (D), Pozna? (PL), Wrze?nia (PL)und Pacheco (ARG). VWN beschäftigt weltweit über 21.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Standort Hannover sind rund14.200 Mitarbeiter beschäftigt, davon über 650 Auszubildende und 67dual Studierende.Neu! 