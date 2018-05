Hannover (ots) -# Erfolgreichstes Reisemobil seiner Klasse# Produktion steuert für 2018 neuen Rekord an# CEO Dr. Eckhard Scholz: "Schöner können wir diese Erfolgsgeschichtekaum erzählen"Faszination, Fahrspaß, Freiheit auf vier Rädern: Der Californiavon Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Jetzt setzt das erfolgreichsteReisemobil seiner Klasse mit einem Produktionsjubiläum erneutMaßstäbe: In der Fertigungsstätte Hannover-Limmer wurde der100.000ste California gebaut, zudem steuert VWN mit dem "Urlaubstraumauf vier Rädern" in diesem Jahr auf einen neuen Produktions-Rekordzu. Erst vergangenes Jahr erzielte die Marke mit 15.155 Californiaeinen neuen Produktionsrekord (+18 Prozent).Das jetzt in Limmer gefertigte 100.000ste Jubiläumsfahrzeug istein California "Ocean" (2,0 TSI, 150 kW) mit 4MOTION, 7-Gang DSG,Zweifarb-Lackierung 'Candy-Weiß/Starlight Blue Metallic', passenddazu blauer Faltenbalg sowie Markise, Fahrradträger,Navigationssystem, Küchenzeile, Bodenbelag in Holzoptik u.v.m. Dr.Eckhard Scholz, Vorsitzender des Markenvorstands VolkswagenNutzfahrzeuge, sagte bei der Jubiläumsveranstaltung: "Schöner könnenwir diese Erfolgsgeschichte einer Legende kaum erzählen undfortschreiben: Denn 100.000 Fahrzeuge bedeuten auch 100.000 Kunden,die mit dem California ihren Traum von Unabhängigkeit, Reisen undSpaß leben. Der California ist zu Recht die Ikone unter den Camping-und Freizeitfahrzeugen, das beliebteste und meistverkaufte Reisemobilseiner Art."An die Belegschaft gerichtet, sagte Scholz: "Dieser Erfolg ist inerster Linie Ihr Erfolg. Denn mit Leidenschaft und Fachwissenschaffen Sie täglich nicht nur automobile Werte 'Made in Hannover' -vielmehr hat jeder von Ihnen seinen Anteil daran, dass diesesFahrzeug zum generationsübergreifenden Kultmodell wurde und auchkünftig ein Reisemobil mit eingebauter Ferienfreude bleibt."Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic: "Hannover ist und bleibtBulli-Standort, dazu gehört auch der California, als ganz besonderesFahrzeug! Dieses einmalige Fahrzeug baut Ihr, liebe Kolleginnen undKollegen, mit Eurem Können und Erfahrungswissen und seid damit einTeil dieser Erfolgsgeschichte. Und es bestätigt sich: den Californiain Limmer zu bauen, war die richtige Entscheidung. Von anfangs 60Beschäftigten sind hier am Standort Limmer mittlerweile rund 300Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Mein Dank geht deshalb an diegesamte Mannschaft - auch aus dem Stammwerk Hannover - die gemeinsamdurch ihr Engagement den 'Cali' zum Kult gemacht haben!"Volker Eissele, Leiter Customized Solution bei VolkswagenNutzfahrzeuge: "Wir entwickeln unseren Bestseller kontinuierlichweiter, präzisieren sein Design und perfektionieren seine Technik.Das Ergebnis: Durch seine vielfältigen, praktischen Funktionen bietetder California unendlich viel Freiraum zum Reisen und unerreichteFlexibilität im Alltag."Die California-ProduktionDas Reisemobil startete seine Erfolgsgeschichte vor 30 Jahren. DerCalifornia wurde gemeinsam mit 'Westfalia' auf Basis der drittenTransportergeneration entwickelt, zunächst in Rheda-Wiedenbrückgefertigt. Seit 2004 wird der California bei Volkswagen Nutzfahrzeugeim Werk Hannover-Limmer in Eigenregie entwickelt und hergestellt. Inder ca. 13.000 Quadratmeter großen California-Fertigung sind rund 300Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb beschäftigt.Die Basisfahrzeuge kommen auf Lkw aus dem Stammwerk Hannover-Stöckennach Limmer. Die Karosserien wurden auf den Weiterbau vorbereitet,verfügen so über den nötigen Ausschnitt für das Aufstelldach. InHandarbeit wird der California (ab 43.221 Euro inkl. MwSt.) dann vonExperten nach Kundenwünschen ausgebaut. Erst kürzlich wurde derCalifornia als beliebtester Kompakt-Campingbus mit dem Award"Reisemobil des Jahres 2018" ausgezeichnet. Insgesamt wurden in 30Jahren California über 160.000 Fahrzeuge des Reisemobils hergestellt,davon 100.000 in Hannover-Limmer.Pressekontakt:Volkswagen NutzfahrzeugeUnternehmenskommunikationWilhelm KramerTelefon: +49 (0) 511 / 7 98-9228E-Mail: wilhelm.kramer@volkswagen.dewww.vwn-presse.deOriginal-Content von: VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG, übermittelt durch news aktuell