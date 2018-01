Volkswagen Nutzfahrzeuge: 2017 erneut mit Auslieferungszuwachs

Hannover (ots) -- Zweites Rekordjahr in Folge- Weltweite Auslieferungen steigen auf 497.900 Fahrzeuge- T6, Caddy und Amarok mit deutlichen Anstieg- Vertriebsvorstand Löw: "Mit dem e-Crafter zusätzliche Chancen imurbanen Liefer- und Dienstleistungsverkehr"Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Geschäftsjahr 2017 weltweit497.900 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit konnte die Marke, die imVolkswagen Konzern das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen,Großraumlimousinen, Reisemobilen und Pickups verantwortet, denbisherigen Bestwert aus 2016 nochmals um rund 4,2 Prozent steigern.Erheblichen Anstieg bei den Auslieferungszahlen verzeichneten dieT-Baureihe, der Caddy und auch der Pickup Amarok.Heinz-Jürgen Löw, Mitglied des Markenvorstands für Vertrieb undMarketing: "Wir danken unseren Kunden für das hohe Vertrauen, das sie2017 unseren Produkten entgegengebracht haben. Auch weiterhin wollenwir ihre Bedürfnisse mit unseren Produkten punktgenau treffen." Dasgesteigerte Auslieferungsvolumen stehe aber auch für dasleistungsfähige Vertriebsnetz und die motivierte Vertriebsmannschaftweltweit, so Löw weiter. 2018 blicke er zuversichtlich entgegen: "Mitdem e-Crafter öffnen wir zusätzliche Chancen im urbanen Liefer- undDienstleistungsverkehr." Das Fahrzeug ist seit Dezember 2017 zumfinalen Praxistest bei ausgewählten Großkunden und wird in derzweiten Jahreshälfte in Europa eingeführt.Auslieferungen nach MärktenDie weltweiten Auslieferungen an Kunden stiegen gegenüber demVorjahr um 4,2 Prozent auf 497.900 Fahrzeuge (2016: 478.000). InWesteuropa inklusive Deutschland nahmen die Auslieferungen um 1,5Prozent auf 332.000 Fahrzeuge zu (2016: 327.200). In Osteuropakletterten die Auslieferungen 2017 um 13,0 Prozent auf 41.200Fahrzeuge (2016: 36.400).In Südamerika stiegen die Auslieferungen mit 41.300 Fahrzeugen um28,1 Prozent. In der Region Nordamerika (Mexiko) steigerte VolkswagenNutzfahrzeuge die Auslieferungen um 23,0 Prozent auf 10.400Einheiten. In der Region Asien-Pazifik wuchs das Auslieferungsvolumenum 20,7 Prozent auf 26.300 Fahrzeuge.Die Märkte in Afrika (-0,9 Prozent auf 16.100 Fahrzeuge) undNahost (-13,9 Prozent auf 30.600 Fahrzeuge) verbuchten 2017 aufgrundder volatilen Marktsituationen Rückgänge.Auslieferungen nach Baureihen:Die Auslieferungen der T-Baureihe wuchsen weltweit um 3,8 Prozentauf 206.100 Auslieferungen (2016: 198.600). Damit ist sie dievolumenstärkste Baureihe der Marke. Die Caddy-Auslieferungen stiegenum 2,2 Prozent auf 165.900 Fahrzeuge (2016: 162.400). Der Amarokverzeichnete ein Auslieferungsplus von 14,0 Prozent auf 78.900Fahrzeuge (2016: 69.200). Die Crafter-Auslieferungen lagen imAnlaufjahr mit 47.000 Fahrzeuge 1,8 Prozent unter dem Vorjahr (2016:47.900).Pressekontakt:Volkswagen NutzfahrzeugeVertrieb & MarketingLia PerenboomTelefon:+49 (0) 511 / 7 98-9797E-Mail: lia.perenboom@volkswagen.dewww.vwn-presse.deOriginal-Content von: VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG, übermittelt durch news aktuell