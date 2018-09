Volkswagen-Nutzfahrzeug-Sparte wird zunehmend elektrisch

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HANNOVER (dpa-AFX) - Volkswagen will bei seiner Sparte der leichten Nutzfahrzeuge immer mehr Modelle mit E-Antrieb ins Programm nehmen.



Die VW -Tochter präsentierte auf der IAA-Nutzfahrzeugmesse fünf neue Elektro-Transporter - vom E-Bulli ID Buzz Cargo bis zum elektrischen Lastenfahrrad. Die E-Bulli-Studie sei der erste Transporter auf Basis der vollelektrischen ID-Modellfamilie, deren erster Vertreter ab Ende 2019 in Zwickau fertiggestellt wird, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Reichweiten bis zu 550 Kilometer seien damit möglich. Ebenfalls gezeigt wurde eine Studie des größeren Crafter mit Brennstoffzellen-Antrieb.

Mitte 2019 bringt Volkswagen den vom Partnerunternehmen Abt elektrifizierten Kleintransporter Caddy mit einer Reichweite von rund 220 Kilometern auf den Markt. Ebenfalls von Abt zum E-Transporter gemacht wird der Bulli T6, der binnen eines Jahres zum Serienmodell werden könne. Die Markteinführung des dreirädrigen E-Lastenrads sei für das kommende Jahr geplant. Produziert werden solle das neue Cargo-E-Bike im Nutzfahrzeugwerk in Hannover, die Reichweite betrage bis zu 100 Kilometer./tst/DP/nas