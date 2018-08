Volkswagen: Noch sind die Kassen gut gefüllt

Der deutsche Volkswagen-Konzern steht super da. Zumindest, wenn man die jüngsten Verkaufszahlen des Autobauers betrachtet. „Dieselgate“ hin, „Dieselgate“ her: Fahrzeuge der Marke VW erfreuen sich bei den Kunden großer Beliebtheit. Die gut gefüllten Kassen des Unternehmens könnten sich jedoch sehr schnell leeren, wenn Volkswagen seine Kunden in Europa ebenso wie in den USA nach der Abgas-Affäre entschädigen müsste. Um dieses Szenario ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.