Volkswagen: Millionen Investitionen

Auf zu neuen Ufern: Der Autokonzern Volkswagen investiert 100 Millionen Euro in das kalifornische Technologieunternehmen QuantumScape. Das Start-up der renommierten Standford University forscht an der Entwicklung von Feststoffzellen und ihrer Verwendung in Batterien für Elektroautos. Derzeit laufen Elektroautos mit Batterien, die noch aus sogenannten Lithium-Ionen-Zellen zusammengesetzt sind. Nach Meinung von Experten könnten deren Nachteile ? Brandgefahr und eine zu geringe Reichweite ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.