Volkswagen: Massive Erhöhung der Dividende für 2017?

Lieber Leser,

der Name Tata ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Das indische Autounternehmen hat jetzt Gespräche mit Volkswagen aufgenommen und möchte zusammen mit VW Produktionskapazitäten, Vertriebsmöglichkeiten und Technologien teilen. Tata stellt in der möglichen Zusammenarbeit eine Plattform bereit, VW hingegen liefert technische Lösungen aus dem eigenen Haus.

Der indische Automarkt gilt als zukunftsträchtig und könnte sowohl in der Produktion wie auch für den Absatz interessante Chancen bieten. Zudem freuen sich jetzt auch die US-Händler über die Rückkaufaktion nach dem Dieselskandal in den USA. VW kaufte 125.000 Dieselfahrzeuge zurück und verschaffte den Händlern vor Ort damit wieder mehr Zulauf, wie jetzt bekannt wurde.

Fundamental gute Werte

Fundamental ist VW ohnehin gut aufgestellt. Die Gewinne dürften 2016 gestiegen sein. In den kommenden Jahren erwartet der Konzern weiter steigende Profite und wird auch die Dividenden aller Voraussicht nach spätestens 2018 für 2017 massiv erhöhen.

Technischer Aufwärtstrend

Schließlich hat die Aktie auch aus technischer Sicht gute Aussichten. Aktuell kämpft VW mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie. Der GD200 für den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage ist schon lange überwunden. Kurzum: VW bietet derzeit am Markt gute Nachrichten.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse