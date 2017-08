Volkswagen: Lohnt jetzt der antizyklische Einstieg?

Liebe Leser,

Volkswagen Vz. war im Zuge der Automobilkrise in den vergangenen Handelssitzungen wie andere Konkurrenten unter Druck geraten. Erste Analysten sehen jetzt allerdings die Chance auf eine Kehrtwende, sodass sich Chancen auf deutliche Kursgewinne in Höhe von 10 % anzubahnen scheinen.

Charttechnische Analysten etwa halten es für denkbar, dass die Aktie nun wieder eine schon unterkreuzte Unterstützung in Höhe von 130 Euro zurückerobert. Dies wäre Voraussetzung dafür, um in einen wichtigen Trendkanal bis hinauf zu 145 Euro zu klettern. Aktuell verlaufen die Kurse noch im Umfeld des vor wenigen Tagen markierten 6-Monats-Tiefs bei 126,67 Euro. Bis zum 6-Monats-Hoch 145,60 vom 28. April indes hat Volkswagen Vz. demnach noch mehr als 12 % Potenzial.

Fundamentale Analysten aus Bankhäusern haben sich derzeit noch nicht gegen Volkswagen gerichtet. Auch wenn die Diesel-Nachrichten Veränderungen ankündigen, sind 50 % der Experten noch immer der Auffassung, die Aktie sei ein „Kauf“. 50 % wollen „halten“ und niemand denkt an einen „Verkauf“.



Volkswagen Vz. nur knapp im Abwärtstrend

So sind auch technische Analysten informell jenseits der objektiven Daten noch relativ optimistisch. Die Trendsignale in allen bedeutenden Zeitdimensionen sind abwärts gerichtet. Auf der anderen Seite ist der Abstand auf einen Trendwechsel mit maximal 6 % recht eng. So sei ein Trendwechsel in den Hausse-Modus nach wie vor denkbar.

Formal ist die Aktie unverändert im roten Bereich. Es bestehen jedoch Hoffnungen auf einen satten Kursumschwung.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.