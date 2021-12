Volkswagen: Kriegt die Aktie wieder die Kurve?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Am 30. November hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service zuletzt eine Trading-Idee mit Volkswagen ISIN: DE0007664039 angeboten. Neben einem konkreten Einstiegskurs für die Aktie hatten wir ein Hebel-Produkt vorgeschlagen, das bereits am nächsten Tag mit über 20 Prozent Gewinn vorne lag. Nach dem Tief bei 159,72 Euro schaffte die Aktie eine Erholung auf bis zu 170,18 Euro im Tagesverlauf am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



