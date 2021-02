Volkswagen-Konzern geht mit vorsichtigen Zielen ins neue Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat sich angesichts der Unwägbarkeiten in der Covid-19-Pandemie vorsichtige Ziele für das neue Jahr gesetzt.



Das Management rechnet 2021 mit einer operativen Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern von 5,0 bis 6,5 Prozent, wie der Dax -Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Dabei werde jedoch das obere Ende des Korridors angestrebt. Am Finanzmarkt rechnen Analysten für dieses Jahr mit einem Wert von im Schnitt 6,1 Prozent. Manche Experten trauen dem Konzern allerdings auch zu, bis zu 7 Prozent erreichen zu können.

Es bestünden weiterhin herausfordernde Marktbedingungen, hieß es zum Ausblick auf 2021. Im vergangenen Jahr war die um Sonderkosten bereinigte Rendite wegen zeitweise wegbrechender Verkäufe und schlecht ausgelasteter Werke von 7,6 Prozent auf 4,8 Prozent gesunken - damit aber noch besser ausgefallen als befürchtet.

Beim Umsatz rechnet VW dank voraussichtlich deutlich anziehenden Auslieferungen mit einem bedeutenden Plus. Hier gehen Analysten von einem Anstieg um rund 10 Prozent aus. Im vergangenen Jahr stand wegen der schwierigen Pandemielage ein Umsatzrückgang von 11,8 Prozent auf 222,9 Milliarden Euro zu Buche. Die besser laufenden Geschäfte in China bilanziert VW nicht in Umsatz und operativem Ergebnis./men/mis