Volkswagen: Können auch die Anleihen von den neuen Zahlen profitieren?

Der VW-Konzern ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das gilt insbesondere für seine Stammmarke Volkswagen. Diese konnte gerade melden, dass man in den ersten drei Monaten sowohl Umsatz als auch die Auslieferung und letztlich auch das Ergebnis deutlich steigern konnte. Dadurch wurde das erste Quartal 2018 sogar zum besten Auftaktquartal in der Marken-Geschichte. Konkret wurde der operative Gewinn um 1,2 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.