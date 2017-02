Volkswagen: Klare Ansagen sehen anders aus!

Liebe Leser,

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei VW. Denn nach nur 13 Monaten im Vorstand tritt Vorstandsmitglied Dr. Christine Hohmann-Dennhardt von ihrem Amt zurück. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche VW und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Wechsel im obersten Management! Mit Wirkung zum 31. Januar 2017 scheidet Vorstandsmitglied Dr. Christine Hohmann-Dennhardt nach einer sehr überschaubaren Amtszeit aus ihrem Amt aus. Gerade einmal 13 Monate war sie dann als Mitglied des Vorstandes der Volkswagen AG im Ressort „Integrität und Recht“ tätig. Das Amt angetreten hatte sie laut VW am 1.1.2016.

Was sind die Gründe? Laut VW war Frau Hohmann-Dennhardt verantwortlich für „eine Kampagne zur Förderung der Integritätskultur im Konzern“ und hat zudem „Verbesserungen in den Compliance-Strukturen des Konzerns auf den Weg gebracht“. Zum Grund der Trennung hieß es lapidar, man trenne sich „aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über Verantwortlichkeiten und die künftigen operativen Arbeitsstrukturen in ihrem Ressort.“

Wie bitte? Es ist schwer, herauszufinden was wirklich hinter dem frühen Abgang steckt, doch Volkswagen versichert, man werde „mit Nachdruck den Wandel im Denken und Handeln vorantreiben“.

Wird die Diplom-Ökonomin Hiltrud Werner, die den Posten nun übernimmt, sich wohl länger im Sattel halten können? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse