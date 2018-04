Volkswagen-Kernmarke mit bestem Quartalsabsatz ihrer Geschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Trotz drohender Fahrverbote und der Folgen des Abgas-Skandals ist die Volkswagen -Kernmarke VW Pkw gut ins Jahr gestartet.



Im besten ersten Quartal ihrer Geschichte lieferte die Marke mit dem VW-Logo mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge aus - ein Plus von 5,9 Prozent, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Einen Tag zuvor hatte der Volkswagen-Konzern seine Quartalszahlen präsentiert. Die Marken-Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro, operativ verdiente VW 879 Millionen Euro und damit 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr./tst/DP/jha