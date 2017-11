Volkswagen: Keine guten Nachrichten

Auch die Volkswagen-Aktie (Vz.) kann sich dem Abwärtsdruck heute nicht entziehen und fällt rund 1% in den Keller. Dennoch können sich VW-Aktionäre in den vergangenen 12 Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 31% freuen - auf 3-Jahres-Sicht bleibt jedoch ein Minus von 8% auf der Anzeigetafel. Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach...