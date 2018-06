Volkswagen: Keine Tierversuche mehr

Finger weg von Tierversuchen: Das soll ab sofort beim Volkswagen-Konzern geltender einheitlicher Standard bei der Forschung sein. Wie das ?Handelsblatt? berichtet, hat Volkswagen-Chef Herbert Diess der US-Tierschutzorganisation Peta einen Brief geschrieben. Darin kündigt Diess an, dass der Auto-Konzern in Zukunft von Tierversuchen absieht. ?Volkswagen distanziert sich von allen Formen des Missbrauchs von Tieren?, heißt es u.a. in dem am Montag veröffentlichten ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.