Volkswagen: Jetzt einsteigen!

Mit unserem letzten Trade auf Volkswagen ISIN: DE0007664039 konnten die Abonnenten des RuMaS Express-Service bisher leider nichts verdienen, aber der Trade ist noch ganz heiß. Nach dem Tief am 14. April mit einem Kurs von 230,90 Euro sehen wir eine Gegenbewegung, die in den letzten zwei Tagen an Dynamik zugelegt hat. Der Einstiegskurs ist zum Greifen nah und das Chance-Risiko-Verhältnis kann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



