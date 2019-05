Volkswagen zu Jahresbeginn mit hohen Sondereinflüssen für Rechtsrisiken

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern ist zum Jahresauftakt von schwächeren Verkäufen und Sondereinflüssen für Rechtsrisiken in Milliardenhöhe belastet worden.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging im ersten Quartal im Jahresvergleich von 4,2 auf 3,9 Milliarden Euro zurück, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Dabei kam zum Tragen, dass das Unternehmen Sondereinflüsse in Höhe von einer Milliarde Euro für Rechtsrisiken verbuchte. Welche Rechtsrisiken das sind, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit. Bereinigt um diese Sondereinflüsse stieg das operative Ergebnis auf 4,8 Milliarden Euro, wobei den Wolfsburgern aber die Neubewertung von Derivaten in Höhe von 0,4 Milliarden Euro zugute kam. Das habe zusammen mit dem zunehmenden Verkauf teurer Autos und einer vorteilhaften Wechselkursentwicklung steigende Kosten und einen insgesamt geringeren Fahrzeugabsatz mehr als ausgleichen können.

Die Jahresprognose für eine operative Marge von 6,5 bis 7,5 Prozent stellten die Wolfsburger unter den Vorbehalt, dass diese nun unter Ausschluss von Sondereinflüssen gilt. Der Konzernumsatz kletterte insgesamt um 3,1 Prozent auf 60 Milliarden Euro. Vor Steuern ging der Gewinn von 4,5 auf 4,1 Milliarden Euro zurück./men/fba