Volkswagen: Hört das denn niemals auf?

kaum ist der Abgasskandal in den USA juristisch abgearbeitet, schon könnte sich ein neuer Graben auftun. Denn am Landgericht Hildesheim wurde zugunsten eines Klägers entschieden, der 2013 einen Skoda Yeti für etwa 26.500 Euro erworben hatte. Bei dem Fahrzeug war ebenfalls eine verbotene Software zur Manipulation von Schadstoffwerten eingebaut worden. Die Richter entschieden nun, dass hierdurch der Tatbestand des Betrugs erfüllt sei und verdonnerten Volkswagen dazu, dem geprellten Kunden den Kaufpreis zurück zu erstatten. Laut der Urteilsbegründung handele es sich um eine Verbrauchertäuschung, die genauso verwerflich sei wie einst der Lasagne-Pferdefleisch-Skandal oder die Beimischung von Glykol im Wein. Weiter hieß es, der Autokonzern habe „mit Hilfe der scheinbar umweltfreundlichen Prüfstandwerte Wettbewerbsvorteile erzielen wollen“.

Droht Volkswagen nun auch hierzulande eine Klageflut auf Grundlage dieses Urteils? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Richterspruch noch nicht rechtskräftig ist. Der Wolfsburger Autobauer hat angekündigt, Rechtsmittel einzulegen und setzt auf die Gunst der höheren Instanz. „Die Volkswagen AG geht daher davon aus, dass das vorliegende Urteil eine Einzelfallentscheidung bleiben wird und in der Berufungsinstanz korrigiert werden wird“, erklärte ein VW-Sprecher.

Die VW-Aktie konnte sich zuletzt in starker Manier nach oben arbeiten. Am 11. Januar wurde ein neues 12-Monats-Hoch realisiert. In den letzten Tagen musste das Papier indes wieder etwas Federn lassen. Donald Trumps Strafzoll-Androhungen und ein möglicher Manipulationsskandal bei Fiat Chrysler sorgten für Gegenwind. Das Urteil des Landgerichts blieb hingegen zunächst ohne Konsequenzen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

