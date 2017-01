Volkswagen: Hier DROHT ein massiver Verlust!

Lieber Leser,

besonders Audi scheint von einer neuen Welle an Rückrufaktionen betroffen zu sein. Volkswagen ruft jetzt über 600.000 Autos in den USA zurück. Grund sind Probleme mit Korrosionen, nicht auslösbare Airbags und Wasserpumpen die wegen Überhitzung kaputt gehen. Bisher gab es noch keine tödlichen Unfälle. Dennoch sollten die Besitzer der Problemwagen von dem Rückruf Gebrauch machen. Die ersten Fahrzeuge werden bereits ab dem nächsten Monat zurückgerufen.

Keine neuen Impulse

Spannend bleibt die Frage wie sich das neue Thema auch auf den Aktienkurs in der nächsten Handelswoche auswirken wird. In den letzten Wochen hat die Aktie des Wolfsburger Autobauers stark an Wert gewonnen. Allein in diesem Jahr stieg die Aktie um über 13 Prozent. Es fehlt nicht mehr viel und die offene Kurslücke ist geschlossen. Damals öffnete der Aktienkurs nach Bekanntwerden der Dieselaffäre direkt über 6 Prozent tiefer. Der Abwärtstrudel nahm seinen Lauf. Erst Ende letzten Jahres konnte sich das Papier wieder berappen und steigen. Jetzt befinden sich die Notierungen wieder genau an dieser Stelle. Nach den aktuellen Meldungen scheint eine Fortsetzung der Rallye aber erstmal vorbei zu sein. Zu Unsicher ist den Aktionären die aktuelle Gemengelage um den Autobauer.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse