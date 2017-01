Volkswagen: Hammer REKORD – was jetzt?

Liebe Leser,

ein Rekordabsatz im US Automarkt lässt auch den größten deutschen Autobauer VW wieder ein wenig aufblühen. Die positive Nachricht klingt für viele Aktionäre des skandalerschütternderen Unternehmens wie Musik in den Ohren. Das gerade in den USA 37.000 Millionen Autos verkauft worden waren, lässt viele Meldungen über Schadenersatzklagen in den Hintergrund rücken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Plus von 20 Prozent. Besonders die Nachfrage nach SUVs und Pick-Ups ist ungebremst. Angesichts niedriger Spritpreise und günstigen Zinsen waren 2016 viele Amerikaner auf der Suche nach einem Neuwagen. Und auch für 2017 erwarten Experten ein weiteres Wachstum im amerikanischen Automobilsektor. Davon profitieren auch die deutschen Autobauer.

Das sagt die Börse dazu

Mit einem Wochengewinn von 4,24 Prozent hebt sich die Volkswagen Aktie deutlich von Mitstreitern der Automobilbrache ab. Daimler und BMW verfehlten knapp die zwei Prozent Marke. Damit gelang es dem Papier nach den Banktitel und ProSieben an der Spitze des DAX auf Wochensicht zu stehen. Wichtig für den Kurs ist ein nachhaltiges Überwinden von 140 Euro. Dann rücken Preise von 160 Euro in greifbare Nähe. Kurzfristige Unterstützung für die nächste Handelswoche erhält die Aktie aktuell bei 132 Euro.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse