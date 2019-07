Volkswagen Group Components liefert zahlreiche Komponenten und Bauteile für die Produktion des ID.3 von Volkswagen (FOTO)

Wolfsburg / Braunschweig / Kassel / Salzgitter (ots) -- Produktion von Vorserien-Teilen für den ID.3* erfolgreichangelaufen- Transformation zur E-Mobilität durch Spezialisierung undVerbundfertigung internationaler Komponentenwerke- Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen GroupComponents: "Mitverantwortung für Anlauf des ID.3 sindVerpflichtung und Ansporn zugleich."Die Vorserienproduktion des ID.3* ist im Volkswagen Werk Zwickaubereits angelaufen. In den Werken der Volkswagen Group Componentswerden die zentralen Elektromobilen Komponenten für die neuenE-Fahrzeuge entwickelt und produziert: Der E-Antrieb kommt ausKassel, der Standort Salzgitter liefert den hessischen Kollegen Rotorund Stator zu. Das Werk Braunschweig entwickelt und fertigt dasBatteriesystem, andere Werke steuern Guss- oder weitere Bauteile bei."Der erfolgreiche Anlauf des ID.3 ist ein Meilenstein für unserenKonzern. Die Volkswagen Group Components liefert wesentlicheKomponenten zu diesem Fahrzeug zu. Für uns ist die Mitverantwortungfür den erfolgreichen Anlauf des ID.3 Verpflichtung und Anspornzugleich: Wir bauen unsere Werke konsequent für die neuenElektromobilen Produkte um. Dabei spezialisieren wir einzelneStandorte und nutzen gleichzeitig die Synergien der Verbundfertigungin der Konzern Komponente", sagte Thomas Schmall,Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components.E-Antrieb: Schlüsselrolle für das Werk KasselDas Werk der Konzern Komponente in Kassel liefert die elektrischenAntriebe und zudem Plattformteile für den ID.3. Neben demDirektschaltgetriebe DSG, für das Kassel seit Produktionsbeginn vor16 Jahren bekannt ist, werden künftig vor allem E-Antriebe für denModularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) gefertigt. Zusammen mit Teilenaus den Komponentenwerken Salzgitter, Poznan und Hannover werden amStandort Kassel alle Bauteile zum E-Antrieb zusammengefügt. Kasselfertigt dabei die E-Antriebe für alle MEB-Fahrzeuge für Europa undNordamerika. Die Produktion der Vorserienantriebe ist bereitserfolgreich angelaufen, künftig werden bis zu 500.000 Einheiten proJahr das Werk verlassen. Kassel kooperiert eng mit dem chinesischenWerk Tianjin, wo parallel der E-Antrieb für den chinesischen Marktproduziert wird. Gemeinsam werden die beiden Werke ab 2023 pro Jahrbis zu 1,4 Millionen E-Antriebe produzieren. Die Volkswagen GroupComponents ist damit künftig weltweit einer der größten Herstellervon E-Antrieben für Fahrzeuge.Neben dem E-Antrieb werden in Kassel zudem tragende Bau- undKarosserieteile für den ID.3 gefertigt: Teile des ultrafesten Rahmenfür den Batteriekasten, Dämpferaufnahmen, Querträger und der Tunnel.Die Kasseler Plattformteile werden anschließend im Werk Zwickau zurfertigen Fahrzeugkarosse verbaut.Rotor und Stator aus SalzgitterDas Komponentenwerk Salzgitter hat sich im Rahmen derTransformation zur E-Mobilität zusätzlich zur konventionellenMotorenfertigung auf die Produktion von Rotor und Stator, zweielementaren Bauteilen des E-Antriebs, spezialisiert. Neben Otto-,Diesel- und CNG-Antrieben werden hier pro Tag künftig bis zu 2.000Einheiten Rotor und Stator produziert. Um diese hohe Stückzahlen zurealisieren, wird in der Statorfertigung eine selbstentwickelte neueHairpin-Technologie eingesetzt. Das ermöglicht verbesserteLeistungsdaten bei kürzeren Fertigungszeiten.Salzgitter steht zudem exemplarisch für den Transformationsprozessder Konzern Komponente: Die Volkswagen Group Components hat innerhalbder Volkswagen AG die End-to-End-Verantwortung für die Batterie, vonder Forschung bis zum Recycling, übernommen - und der StandortSalzgitter übernimmt darin entscheidende Abschnitte: Im Center ofExcellence (CoE) wird Batteriefachwissen aufgebaut und noch in diesemJahr eine Pilotanlage zur Batteriezellfertigung eröffnet. 2020 folgtdie Pilotanlage für das Batterierecycling. In beiden Pilotanlagensollen Kompetenz und Industrieprozesse aufgebaut werden.Batteriesystem aus BraunschweigAm Standort Braunschweig wird das Batteriesystem für den ID.3gefertigt. Eigens für die Produktion des äußerlich an eineSchokoladentafel erinnerndes Batteriesystem wird eine neue Halleerrichtet - in der Fläche so groß wie neun Fußballfelder. DieEröffnung ist für das vierte Quartal 2019 vorgesehen. Rund 2.000Einheiten werden hier künftig täglich gefertigt und zurFahrzeugproduktion nach Zwickau geliefert. Bereits seit 2013 baut derStandort Braunschweig seine Batteriekompetenz kontinuierlich aus,sowohl in der Entwicklung kompletter Systeme als auch in derFertigung. Unter anderem werden hier Batteriesysteme für aktuelleElektro- und Hybridfahrzeuge der Marke Volkswagen sowie für die LKWvon Scania und MAN produziert.Die langjährige Erfahrung und das Know-how sind auch in dasneueste Batteriesystem für den MEB eingeflossen. Aktuell werden diebereits hergestellten MEB-Batteriesysteme einer mehrwöchigenHärteprüfung unterzogen und auf Herz und Nieren getestet. DieErgebnisse fließen anschließend in die weitere Entwicklung ein.Der Standort Braunschweig stellt zudem Fahrwerkskomponenten herund montiert die Vorder- und Hinterachsen. Dazu zählen u.a. dieSchweißgruppen und Lenksysteme, aber auch die Antriebsgelenkwellenaus dem Standort Fahrwerk Wolfsburg.*) ID.3. - Das Fahrzeug wird in Europa noch nicht zum VerkaufangebotenDie Grafik und weitere Bilder zum ID.3 finden Sie unterwww.volkswagen-newsroom.comDas ist die Volkswagen Group Components.Die Volkswagen Konzern Komponente verantwortet als unternehmerischeigenständige Geschäftseinheit unter dem Dach der Volkswagen AG dieEntwicklung und Fertigung strategischer Komponenten für diefahrzeugproduzierenden Marken des Konzerns. In fünf GeschäftsfeldernMotor und Gießerei, Getriebe und E-Antrieb, Fahrwerk, Sitze undE-Mobilität arbeiten 80.000 Mitarbeiter in weltweit 62 Werken an 47Produktionsstandorten. 