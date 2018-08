Volkswagen: Gewinn steigt, Diesel-Bedenken bleiben

Volkswagen (WKN:766400) verkündete, dass der Gewinn im zweiten Quartal 2018 um 6,8 % auf 3,31 Milliarden Euro gestiegen ist, obwohl eine einmalige Strafzahlung von 1,6 Milliarden Euro wegen des Dieselskandals aus 2015 anfiel.

Rechnet man diese Strafzahlung heraus, stieg das Betriebsergebnis von VW – getragen von einem Anstieg des weltweiten Absatzes um 6,7 % – um 23 % auf 5,58 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten, welche laut Thomson Reuters mit 4,98 Milliarden Euro gerechnet haben.

Dennoch fiel die VW-Aktie, nachdem der Vorstandsvorsitzende mitteilte, dass der kommende neue Emissions-Prüfzyklus ernst zu nehmende Schwierigkeiten für das Unternehmen bedeuten könnte.

Die rohen Zahlen:

Quelle: Volkswagen AG

Das Kerngeschäft von Volkswagen ist in Form. Die Umsätze sind in der ersten Jahreshälfte in allen Regionen weltweit gestiegen. Besonders starke Zuwächse wurden in China und Brasilien verzeichnet, da sich die Konkurrenz hier schwer tat. Weltweit stieg der Absatz für die Marken Audi und VW um 4,5 beziehungsweise 6,3 %.

Auch bei der Profitabilität konnte Volkswagen mit seinen Kernmarken überzeugen: Die Marke VW erzielte in der ersten Jahreshälfte eine gesunde EBIT-Marge von 5 %, Audi erzielte 8,9 % und Musterschüler Porsche satte 18,4 %. (Die EBIT-Marge von Porsche rennt jedoch immer noch der seines alten Renn-Rivalen Ferrari hinterher, welcher hier unglaubliche 23,9 % im zweiten Quartal erzielte.)

Nichtsdestotrotz erinnerte der 1,6 Milliarden Euro schwere Schlag für den Dieselskandal, welcher zum Großteil auf der von der Bundesregierung im Juni verhängten mächtigen Strafe basierte, die Investoren daran, dass die Abgasaffäre das Unternehmen nun mittlerweile über 32 Milliarden Euro gekostet hat und das noch weitere Konsequenzen zu erwarten sein könnten.

Eine weitere Konsequenz droht bereits: Die Europäisches Union ist dabei einen neuen, schärferen Prüfzyklus für Emissionen an den Start zu bringen. Der sogenannte WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)-Prüfzyklus wird Emissionen und Kraftstoffverbrauch unter strengeren Standards und umfangreichen, echten Umweltbedingungen testen.

Die Tests unter dem neuen WLTP-Standard begannen für bestimmte Fahrzeugkategorien bereits letzten September. Aber schon ab nächstem Monat müssen alle in Europa verkauften Neuwagen diesen Test bestehen – und VW-Chef Herbert Diess ist sich nicht sicher, ob VW die Zulassung zum Verkauf für all seine Modelle rechtzeitig erreichen kann.

[Our] cash flow development will be impacted by WLTP in the second half. WLTP is a real challenge for our performance this year. We plan a significant reduction of vehicles and temporary storing until the WLTP homologations for these vehicles are received. This will have a substantial impact on both working capital and cash from Q3 onwards.