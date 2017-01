Volkswagen: Es will keine Ruhe einkehren!

Lieber Leser,

dem Autokonzern Volkswagen droht im Diesel-Skandal weiteres Ungemach. Wie nun bekannt wurde, hat der Rechtsdienstleister MyRight am Landgericht Braunschweig eine Musterklage eingereicht. MyRight tritt dabei in Vertretung des auf Verbraucherschutzklagen spezialisierten US-Anwaltsbüros Hausfeld auf. Im konkreten Fall geht es um die Frage, ob die von Volkswagen für einen VW Eos ausgestellte Betriebsgenehmigung durch den Einbau der verbotenen Abschalteinrichtung hinfällig war und das Fahrzeug damit nicht hätte zugelassen werden dürfen. Neben der Rücknahme des betroffenen Wagens verlangt der Kläger die komplette Kaufpreiserstattung. In den kommenden Tagen sollen weitere Musterklagen bei den Landgerichten München und Berlin eingehen. Sollten die Richter in Braunschweig zugunsten des Klägers entscheiden, könnte dies eine Klagewelle zur Folge haben. Dann hätten die in Europa vom Abgasskandal betroffenen Kunden möglicherweise doch noch Chancen, entschädigt zu werden.

Aktie kann weiter zulegen

Die Volkswagen-Aktie ist indes mit viel Kraft ins neue Jahr gestartet. Damit konnte die jüngste Aufwärtsrallye fortgesetzt werden, seit Anfang Dezember verbesserte sich das Papier um gut 18 Prozent. Derzeit notiert die Aktie auf einem neuen 12-Monats-Hoch. Mit dem Sprung über die 138-Euro-Schwelle konnte zudem ein wichtiger Widerstand überwunden werden. Damit scheint der Weg bis 150 Euro frei zu sein.

