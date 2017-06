Volkswagen: Elektro-Offensive in China!

Liebe Leser,

Volkswagen hat ein neues Gemeinschaftsunternehmen gründet, das auf den chinesischen Markt ausgerichtet ist. Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Elektrofahrzeugen und Mobilitätsdienstleistungen.

Die Details zum Vertrag

Partner ist Anhui Jianghuai Automobile (JAC), ein Automobilkonzerns aus dem Reich der Mitte. Der Volkswagen Konzern und JAC halten jeweils 50% an dem Gemeinschaftsunternehmen. Die Laufzeit ist zunächst auf 25 Jahre ausgelegt. Teil der Partnerschaft ist der Bau eines weiteren Werks und eines Zentrums für Forschung und Entwicklung. Zudem beinhaltet die Vereinbarung den Ausbau von Fahrzeug-Connectivity und automobilen Datendiensten und die Entwicklung sowie Produktion von Komponenten für NEV (New Energy Vehicles).

„Mobilität von morgen“

„Die neue Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein unserer Elektro-Offensive in China“, sagte Volkswagen-Chef Matthias Müller. Der Konzern wolle mit seinen Partnern im Reich der Mitte „die Mobilität von morgen mitgestalten“. Diese beschreibt Müller als „elektrisch, voll vernetzt, nah an den Bedürfnissen unserer Kunden“.

Probleme mit der Mobilität von gestern

Während Volkswagen die Zukunft auf dem chinesischen Wachstumsmarkt vorantreibt, holt den Konzern daheim einmal mehr die Vergangenheit ein: Wie das „Handelsblatt“ berichtet, weitet die Münchner Staatsanwaltschaft im Diesel-Skandal die Ermittlungen gegen das Tochterunternehmen Audi aus.

Nachdem sich die Ermittlungen bislang auf in den Vereinigten Staaten verkaufte Autos konzentrierten, geraten nun auch erstmals in Europa auf den Markt gebrachte Fahrzeuge in den Mittelpunkt. Konkret sind 24.000 Einheiten von Unregelmäßigkeiten bei der Abgas-Software betroffen, wie Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zuvor bekanntgemacht hatte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.