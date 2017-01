Volkswagen: Doch nicht so gut wie gedacht?

Liebe Leser,

seit geraumer Zeit ist die Wichtigkeit des chinesischen Marktes für deutsche Autobauer bekannt. Keine andere Volkswirtschaft ermöglichte zuletzt derartige Wachstumssprünge. Der Wolfsburger Autobauer VW konnte allein im letzten Jahr 4 Millionen Autos in der Volksrepublik endausliefern, verbesserte seine Auslieferungswerte im Vergleich zu 2015 um 12 Prozent und erreichte damit ein Zuwachsplus von 15 Prozent. Nach den verheerenden Einschlägen des Abgasskandals entwickelte sich China auch aufgrund der Tatsache, dass dort keine fraglichen Dieselfahrzeuge angeboten werden, zum Aushängeschild schlechthin.

Einschränkungen angekündigt

Nun musste Jochen Heizmann, der erste VW-China-Vorstand der Unternehmensgeschichte, die Erwartungen für das laufende Jahr etwas einschränken. Dies geht aus einer Meldung des Dow Jones (Peking) hervor. So werde man mit den plus 15 Prozent Zuwachs des vergangenen Jahres nicht Schritt halten können. Heizmann gehe in seiner Prognose von lediglich 5 Prozent Zunahme aus. Der Manager bleibt aber trotzdem optimistisch und bewertet die Stellung des Konzerns in China als gefestigt.

Alle wollen nach China

Der Konkurrenzkampf um den chinesischen Markt ist heftig. Alles spricht dafür, dass dies auch weiterhin so bleiben wird. Gerade im wichtigen weil zukunftsträchtigen Elektrosegment dürfte die Rivalität ebenfalls noch weiter zunehmen. Die Gründe für den boomenden Markt lassen sich auf erteilte Steuererleichterungen für dortige Autokäufer zurückführen. Zudem forciert die volksrepublikanische Regierung ein Förderprogramm für Elektrofahrzeuge, welches – meiner Meinung nach – zunehmend Früchte zeigen wird.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse