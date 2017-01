Volkswagen: Darum bleibt die Aktie im Vorwärtsgang!

Lieber Leser,

offenbar haben die Anleger neue Hoffnung geschöpft, dass die Folgen des Dieselskandals für VW weitestgehend überwunden sind. Seit rund zweieinhalb Monaten steigt der Kurs nun stetig an. Der Kurszuwachs lag in diesem Zeitraum bei rund 25 %. Die Erholung kommt nicht völlig überraschend. Denn trotz aller Querelen in der Vergangenheit ist die starke Position von VW auf dem Weltmarkt nicht zu leugnen. Im abgelaufenen Jahr 2016 wurden insgesamt mehr als 10 Millionen Autos verkauft, womit man den Erzrivalen Toyota auf Rang zwei verwiesen hat. Die Analystenvon Goldman Sachs betätigten Anfang dieser Woche ihre Kaufempfehlung und rückten die VW-Aktie gar auf ihre „Conviction Buy List“. Das Kursziel wurde kräftig von 153 auf 193 Euro angehoben. Diese Einschätzung lässt die Anleger noch von deutlich mehr Kurszuwächsen träumen.



Ein „operatives Jahr“ wird angekündigt

Christian Senger, Leiter der Baureihe e-Mobility von VW, sprach gegenüber der „Automobilwoche“ vom Jahr 2017 als einem „Jahr der großen Operative“. Damit meinte er vor allem eine verbesserte Einbindung der Zulieferer in den Produktionsprozess bei VW. Der Autohersteller erwartet sich dadurch eine effizientere Fertigung und natürlich auch Kosteneinsparungen. Sollten die Anleger nervös werden, weil VW nun den großen Markteintritt bei E-Autos erst für 2020 plant? Senger wiegelte ab. Es sei nicht immer ein Garant für Erfolge, wenn man den Pionierstatus für sich beanspruche. Mit anderen Worten: Den Großteil der Kunden wird man nur mit einem ausgereiften Produkt überzeugen können. Dazu nimmt sich der Konzern die Zeit, die notwendig ist.



Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse