Volkswagen: Da ist die Einigung-Endlich!

was fällt dem Management wohl jetzt eine Last von den Schultern? Wir können es nur erahnen. Endlich kam es zu einer Einigung im Volkswagen Abgasskandal. Das US Justizministerium sorgte dafür, dass der rechtliche Kampf nun sein jähes Ende gefunden hat. Auch die Aktionäre freuen sich Nun können sie wieder durchatmen und ihre Papiere könnten in naher Zukunft wieder stark nachgefragt werden. Das ist wohl die entschiedenste und wichtigste Meldung seit vielen Monaten. Das Jahr 2017 könnte für Volkswagen eine neue Sternstunde in ihrer Geschichte werden. Dennoch sind die Untersuchen im Zuge des Skandals bei weitem noch nicht abgeschlossen. Es kann immer noch zu Überraschungen kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch äußerst gering.

Höchste Strafe in der der US Geschichte

4,3 Milliarden Dollar wird der Konzern dennoch als Strafe zahlen müssen. Darüber hinaus wird sich Volkswagen als schuldig bekennen. Das sind die Rahmenbedingungen für den Vergleich in diesem Betrugsfall. Diese Summe ist die höchste welche jemals ein Autobauer in den USA zahlen musste. Die Aktie selber reagierte darauf hin äußerst verhalten. Rund 2,5 Prozent schwächer ging sie am gestrigen Tag aus dem Handel. Vielleicht wurde solch ein Ergebnis von vielen Aktionären bereits im Vorfeld erwartete. Für den jüngsten Kursanstieg wäre genau das eine Erklärung.

