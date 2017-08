Volkswagen: Chapeau – jetzt muss nur noch die 130-Euro-Marke fallen!

Lieber Leser,

der Volkswagen Konzern hat gute Absatzzahlen für den Einzelmonat Juli präsentiert. Wie der Wolfsburger Autobauer mitteilte, wurden im vergangenen Monat insgesamt 820.900 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Auf Jahresbasis entspricht das einem Plus von 4,3 Prozent. Die größten Zuwächse verbuchten die Märkte in Südamerika und Asien-Pazifik, unter den Einzelmärkten konnte Russland mit einem Plus von 17,4 Prozent am meisten zulegen. „Der Volkswagen Konzern mit seinen Marken ist solide ins zweite Halbjahr gestartet“, zeigte sich Vertriebschef Fred Kapler zufrieden. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 5,98 Mio. Euro Fahrzeuge ausgeliefert und damit 1,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Wie hat sich VW geschlagen?

Die Stammmarke VW erzielte im Juli ein Absatzplus von 4 Prozent auf 467.000 Wagen. Seit Jahresbeginn rollten damit insgesamt 3,402 Mio. Fahrzeuge der Marke VW aus den weltweiten Autohäusern. Das entspricht einem Zuwachs von 0,8 Prozent. Zur Jahresmitte, sprich per Ende Juni, hatte das Absatzplus bei gerade einmal 0,3 Prozent gelegen.

Blick an die Börse

Ob dies der angeschlagenen Aktie wieder etwas Aufwind verleihen kann, muss sich erst noch zeigen. Denn die nicht enden wollende Diesel-Thematik und die jüngsten Autokartell-Anschuldigungen haben sicherlich ihre Spuren hinterlassen. Wichtig wäre es für den DAX-Titel in einem ersten Schritt die 130-Euro-Marke zurückzuerobern. Sollte dies gelingen, könnte die Aktie wieder in Richtung von 140 Euro laufen. Nicht auszuschließen ist aber auch ein weiteres Absinken in Richtung der 120-Euro-Marke. Man weiß ja schließlich nie, was die kommenden Tage und Wochen noch an unschönen Überraschungen bereithalten.

Ein Beitrag von Alex Hirschler.