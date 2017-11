Volkswagen: Bullen mit Luxusproblem

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Es scheint, als sei binnen weniger Wochen alles auf den Kopf gestellt. Die VW-Aktie (ISIN: DE0007664039) steigt, als hätte man hier den Wachstumswert schlechthin vor sich, vergessen scheinen die Kosten für „Dieselgate“, der im Raum stehende Kartellvorwurf, die hohen Kosten für die E-Mobilität und die Frage, ob die Automobilkonjunktur ihren Zenit nicht erst einmal erreicht habe. Dabei könnte man, so man es denn wollte, angesichts der Triebfedern der laufenden Rallye Zweifel hegen. Ist der überraschend starke operative Gewinn, den VW für das dritte Quartal auswies, nachhaltig? Und was nützt er, wenn immer wieder Kosten wie die 2,5 Milliarden für Rückkäufe und Umrüstungen in den USA auftauchen? Und kann VW wirklich bis 2020 in die Zukunft blicken, sprich wie tragfähig ist denn die Anhebung dieser mittelfristigen Prognose, die die Aktie vergangenen Monat erneuten Schwung verliehen?

Es scheint indes: Solange die Trenddynamik hoch bleibt, stellt man sich diese Fragen eben nicht. Die Akteure kaufen … und zur Stunde hat das den Effekt, dass die Aktie das bisherige Jahres-Verlaufshoch, das vergangenen Dienstag bei 174,05 Euro erzielt wurde, deutlich überwindet. Und das charttechnisch blitzsauber, denn der kurze Rücksetzer zuvor wurde genau auf Höhe des vorherigen Anfang November markierten Zwischenhochs abgefangen und in neue Hochs verwandelt. Aber ist man da nicht ein wenig zu optimistisch? Aus fundamentaler Sicht vielleicht, aber der Vorteil der Bullen ist:

Sie haben das Luxusproblem, nicht auf ein unmittelbares Kursziel zuzusteuern. Denn der Abstieg der VW-Aktie im Jahr 2015 begann ja nicht erst mit dem Bekanntwerden der Abgasmanipulation im September 2015. Die Aktie fiel schon seit dem Frühjahr nonstop – und bildete dabei keine nennenswerten Wendepunkte aus, die heute als Widerstand dienen könnten. Was heißt: Der Weg nach oben ist – rein charttechnisch betrachtet – frei. Und das wird ausgenutzt. Wichtig wäre aber in solchen Fällen, nie den Blick nach unten zu vernachlässigen. Eine konsequente Absicherung tut Not, wobei es sich anbieten würde, als Orientierungsmarke hierfür die 20-Tage-Linie, derzeit knapp über 163 Euro und zügig steigend, im Auge zu behalten.

