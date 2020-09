Volkswagen: der Boom ist zurück!

Darauf hat man im Hause Volkswagen lange warten müssen! Nachdem die Aktie einen kontinuierlichen Aufwärtstrend über Wochen hinweg durchlebt hatte, kam in diesem Monat der große Absturz! Aber seit einigen Tagen beginnt die Aktie damit, sich zu rehabilitieren und greift wieder an. Auch heute kann der Aktienkurs an den neuen Trend anknüpfen und schaut nach vorne.

Nachdem der kontinuierliche Aufwärtstrend die Aktie sogar jenseits der 160 Euro befördert hatte, ging es vor einer Woche genauso schnell wieder bergab, sodass die Aktie bis an die 145 Euro Marke abgesackt ist. Nun aber hat man sich bei Volkswagen ehrgeizige Kursziele gesetzt und will mindestens an die bisherige Bestmarke wieder heran, wenn nicht sogar darüber hinaus!

Der Wolfsburger Autobauer ist auf jeden Fall wieder im Angriffsmodus und gibt Vollgas um die alten Kurswerte wieder zu erreichen! Heute tastet man sich langsam aber sicher wieder heran. Der Kurs steigt um 0,14 Prozent und geht somit um 0,20 Euro nach oben. Somit kann man einen Kurswert von 146,50 für die Anteilsscheine aufweisen und greift die Hürde der 150 Euro wieder an!

