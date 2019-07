Volkswagen Bank GmbH erklärt in zwei Widerrufsfällen ein Anerkenntnis

--------------------------------------------------------------Jetzt Infos anfordernhttp://ots.de/VALTbX--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Die Volkswagen Bank GmbH hat in gleich zwei vonHAHN Rechtsanwälte geführten Gerichtsverfahren ein Anerkenntnisabgegeben. In den Verfahren vor dem Landgericht Tübingen(Anerkenntnisurteil vom 12.07.2019 - 7 O 2/19 -) und dem LandgerichtLandau in der Pfalz (Anerkenntnisurteil vom 22.07.2019 - 4 O 248/18-) ging es um den sogenannten Widerrufsjoker im Dieselskandal.Gegenstand des Rechtsstreits in Tübingen war eine Finanzierung ausdem Jahr 2017 für einen VW Amarok mit Diesel-Motor. In dem weiterenRechtsstreit vor dem Landgericht Landau in der Pfalz ging es um dieFinanzierung eines von der Rückrufaktion zum EA189-Motor betroffenenAudi Q5. Diesen Darlehensvertrag hatte der dortige Kläger am 10.August 2015 mit der VW Bank geschlossen.Die Kunden hatten ihre Darlehensverträge hinsichtlich einerWiderrufsmöglichkeit von der auf diese Fälle spezialisierten KanzleiHAHN Rechtsanwälte überprüfen lassen. Diese stellte diverse Fehler inden Vertragsunterlagen fest und reichte die beiden Klagen gegen dieVolkswagen Bank GmbH ein. Die Bank reagierte hierauf mit einersogenannten Hilfs-Widerklage und machte geltend, wegen der jeweiligenNutzung des Fahrzeugs gerade nicht sowohl die Anzahlung als auchsämtliche Raten in voller Höhe zurückzahlen zu müssen. In beidenVerfahren erklärte die VW Bank nunmehr jedoch jeweils, ihrenHilfs-Widerklageantrag nicht aufrechtzuerhalten."Wir meinen, die Volkswagen Bank GmbH von unserer Rechtsauffassungüberzeugt zu haben", erklärt der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn vonHAHN Rechtsanwälte. "Kunden der Volkswagen Bank GmbH, die sich eineschnelle Erledigung ihres Widerrufsfalls wünschen, sollten sich jetztan uns wenden", teilt Anwalt Hahn weiter mit.HAHN Rechtsanwälte bietet Verbrauchern derzeit eine kostenfreieErstprüfung der Widerrufsbelehrung und/oder Widerrufsinformation aufFehlerhaftigkeit an. In den vergangenen Jahren hat die Kanzleibundesweit in vergleichbaren Widerrufsfällen weit über 70 positiveUrteile erstritten. "So erfolgreich ist bundesweit derzeit keineandere Kanzlei auf diesem Gebiet."Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell